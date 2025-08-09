90M€ : Le PSG est sauvé pour cette star !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce vendredi, MARCA faisait état d’un fort intérêt du Real Madrid à l’égard de Vitinha. Devenu le patron du milieu de terrain du PSG, le joueur de 25 ans pourrait atterrir au Real en 2026, et ce contre un montant de 90M€. Cependant, aucun montant ne pourrait faire pencher la balance dans l’avenir du Portugais du côté du club parisien. Explications.

Depuis deux ans et l’arrivée de Luis Enrique sur le banc du PSG, Vitinha s’est mué en véritable patron du milieu de terrain parisien. Le Portugais semble totalement épanoui à Paris, ce qui n’empêche pas certains cadors européens de le surveiller activement. Il y a plusieurs mois déjà, un intérêt du Real Madrid à l’égard du numéro 17 avait été révélé.

Le Real Madrid aime Vitinha Et à en croire les dernières indiscrétions de MARCA, cet intérêt est toujours d’actualité. Néanmoins, les dirigeants madrilènes savent qu’il est pour l’instant impossible de recruter Vitinha. De ce fait, ces derniers envisagent une offensive après la Coupe du monde 2026. Ce vendredi, MARCA faisait état d’un possible accord entre le PSG et Vitinha pour un départ à 90M€ l’année prochaine.