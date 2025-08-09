PSG - Vitinha : L’annonce inattendue du FC Barcelone !

Alexis Brunet

La saison dernière, bon nombre de joueurs du PSG ont impressionné. C’est notamment le cas de Vitinha, dont le nom ressort parmi les favoris pour le Ballon d’or. Le Portugais fait partie des meilleurs milieux de terrain du monde aux côtés de Pedri également, qui s’est d’ailleurs exprimé sur le sujet lors d’un entretien à France Football.

Depuis quelques jours, on connait officiellement la liste des 30 nommés pour le Ballon d’or. Une liste dans laquelle figure pas moins de neuf joueurs du PSG. Une juste récompense pour les Parisiens, qui sortent d’une saison mémorable avec notamment la victoire en finale de la Ligue des champions contre l’Inter Milan (5-0).

Vitinha a brillé avec le PSG SI le nom d’Ousmane Dembélé ressort souvent quand il faut donner un favori pour le Ballon d’or, d’autres Parisiens pourraient avoir leur chance. On pense notamment à Achraf Hakimi, mais également à Vitinha. Le Portugais a rayonné au milieu de terrain, en dictant le jeu de son équipe et en trouvant des angles de passes insoupçonnés grâce à son pied magique.