PSG - Vitinha : L’annonce inattendue du FC Barcelone !

La saison dernière, bon nombre de joueurs du PSG ont impressionné. C’est notamment le cas de Vitinha, dont le nom ressort parmi les favoris pour le Ballon d’or. Le Portugais fait partie des meilleurs milieux de terrain du monde aux côtés de Pedri également, qui s’est d’ailleurs exprimé sur le sujet lors d’un entretien à France Football.
Depuis quelques jours, on connait officiellement la liste des 30 nommés pour le Ballon d’or. Une liste dans laquelle figure pas moins de neuf joueurs du PSG. Une juste récompense pour les Parisiens, qui sortent d’une saison mémorable avec notamment la victoire en finale de la Ligue des champions contre l’Inter Milan (5-0).
Vitinha a brillé avec le PSG
SI le nom d’Ousmane Dembélé ressort souvent quand il faut donner un favori pour le Ballon d’or, d’autres Parisiens pourraient avoir leur chance. On pense notamment à Achraf Hakimi, mais également à Vitinha. Le Portugais a rayonné au milieu de terrain, en dictant le jeu de son équipe et en trouvant des angles de passes insoupçonnés grâce à son pied magique.
« On parle beaucoup de moi et de Vitinha en ce moment »
À coup sûr, Vitinha fait donc partie des meilleurs milieux du monde et ce n’est pas Pedri qui va dire le contraire. Le joueur du FC Barcelone n’a pas hésité à nommer le joueur du PSG parmi le gratin européen à ce poste lors d’un entretien accordé à France Football. « Ce n'est pas à moi de dire qui est le meilleur. Il y a des gens mieux placés pour juger, notamment ceux qui votent pour les récompenses individuelles. C'est vrai qu'on parle beaucoup de moi et de Vitinha en ce moment. Au bout du compte, ce sont les gens qui décident, chacun a son avis. Ce qui est certain, c'est que lui comme moi, on a réalisé une belle saison. » Si le Portugais et l’Espagnol évoluent un jour dans la même équipe, les amateurs de football se régaleront très certainement.