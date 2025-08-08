C’est la folie au PSG, il annonce un très gros coup !

Alexis Brunet

La saison dernière, le PSG a grandement impressionné, avec notamment le premier sacre de son histoire en Ligue des champions. Certains joueurs du club de la capitale ont plus surnagé que d’autres et ils pourraient donc remporter de prestigieux titres individuels. Selon Kévin Diaz, les Parisiens peuvent s’emparer de pas moins de trois trophées.

Le 13 août prochain, le PSG pourra rendre sa saison encore plus inoubliable en mettant la main sur un nouveau trophée. Les Parisiens vont disputer la Supercoupe d’Europe contre Tottenham à Udine, mais ils ne partent pas forcément vainqueurs, notamment en raison de leur courte préparation. Les joueurs de Luis Enrique n’auront qu’une semaine d’entraînement dans les jambes, contrairement aux Spurs qui ont repris depuis plus d’un mois.

Dembélé Ballon d’or ? Le PSG peut donc remporter un nouveau trophée collectif, mais Ousmane Dembélé pourrait lui s’emparer d’un titre individuel. En effet, l’attaquant est le grand favori pour la cérémonie du Ballon d’or, qui se tiendra le 22 septembre prochain à Paris. Le champion du monde est toutefois sérieusement concurrencé par Lamine Yamal qui s’est lui aussi montré très en forme la saison dernière.