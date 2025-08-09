PSG - Accusation de viol : Acharf Hakimi sort du silence !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Alors que les stars du PSG ont repris récemment le chemin de l’entraînement, pour Achraf Hakimi, les derniers jours ont surtout été agités pour des raisons extra-sportives. En effet, alors que le Marocain est soupçonné d’un viol remontant à 2023, le parquet de Nanterre réclame la mise en accusation du joueur du PSG. Ce samedi, Hakimi a pris la parole sur cette affaire.

En ce moment, Achraf Hakimi doit gérer ses problèmes avec la justice française. En effet, ces derniers jours, il a été révélé que suite à une affaire de viol remontant à 2023, le parquet de Nanterre avait réclamé la mise en accusation d’Achraf Hakimi. Toujours présumée innocente dans l’attente d’un possible procès, la star du PSG assure n’avoir rien à se reprocher.

« Je sais que la vérité va sortir » Interrogé ce samedi par Canal+, Achraf Hakimi a pris la parole sur cette affaire et les faits de viol qui lui sont reprochés. Le joueur du PSG a alors confié à ce sujet : « Comment je réagis ? Je suis tranquille. Etre faussement accusé c’est horrible et injuste. Je ne souhaite ça à personne, ce n’est pas bien. Mais je sais que la vérité va sortir ».