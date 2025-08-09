PSG - Hakimi : La grande annonce sur le Real Madrid !

14 ans après le rachat du Qatar, le PSG a remporté la première Ligue des Champions de son histoire. Le club de la capitale va désormais se lancer dans la conquête de sa couronne. Aura-t-on le droit à un back-to-back ? Latéral droit du PSG, Achraf Hakimi ne veut pas crier victoire trop vite à ce sujet, se méfiant notamment de nombreux clubs, à commencer par le Real Madrid.
Le 17 août prochain, le PSG va déjà reprendre la compétition avec le début de la Ligue 1. Et d’ici quelques semaines, le club de la capitale va retrouver la Ligue des Champions. Tenants du titre, les joueurs de Luis Enrique espère bien évidemment conserver leur couronne. Et alors que le PSG est considéré comme l’une des meilleures équipes du moment, le back-to-back est loin d’être assuré…
« Je vois quelle équipe capable de nous concurrencer ? Le Real Madrid, Barça, Liverpool »
A l’occasion d’un entretien accordé ce samedi à Canal+, Achraf Hakimi s’est prononcé sur la possibilité de réaliser un back-to-back avec le PSG en Ligue des Champions. A ce propos, le Marocain a répondu : « Les favoris de la nouvelle Ligue des Champions ? Non, je ne pense pas. On est fort mais je sais que beaucoup d’équipes qui ont recruté beaucoup de joueurs. On va rester concentré, faire notre chemin et on pensera à chaque match. Après, on va essayer de faire le back to back. Je vois quelle équipe capable de nous concurrencer ? Le Real Madrid, Barça, Liverpool qui a recruté beaucoup de joueurs. Il y aussi Manchester City. Mais on est prêt pour ça ».
Le PSG reste sur une démonstration face au Real Madrid
Achraf Hakimi se méfie donc de la concurrence, à commencer celle du Real Madrid. Pourtant, la dernière fois que le PSG a rencontré les Merengue, ça a été une démonstration. « La dernière fois qu’on a joué le Real Madrid ? On était mieux physiquement. On était une meilleure équipe. On était mieux préparé. Après, on l’a montré sur le terrain. J’en ai parlé un peu de ça avec Kylian Mbappé ? (Rires) Il était un peu déçu. On n’en a pas beaucoup parlé. Après, en vacances, on en a rigolé un peu, des petites blagues », a confié Hakimi concernant cette victoire du PSG face au Real Madrid (4-0) à la Coupe du monde des clubs.