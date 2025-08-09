PSG - Hakimi : La grande annonce sur le Real Madrid !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

14 ans après le rachat du Qatar, le PSG a remporté la première Ligue des Champions de son histoire. Le club de la capitale va désormais se lancer dans la conquête de sa couronne. Aura-t-on le droit à un back-to-back ? Latéral droit du PSG, Achraf Hakimi ne veut pas crier victoire trop vite à ce sujet, se méfiant notamment de nombreux clubs, à commencer par le Real Madrid.

Le 17 août prochain, le PSG va déjà reprendre la compétition avec le début de la Ligue 1. Et d’ici quelques semaines, le club de la capitale va retrouver la Ligue des Champions. Tenants du titre, les joueurs de Luis Enrique espère bien évidemment conserver leur couronne. Et alors que le PSG est considéré comme l’une des meilleures équipes du moment, le back-to-back est loin d’être assuré…

« Je vois quelle équipe capable de nous concurrencer ? Le Real Madrid, Barça, Liverpool » A l’occasion d’un entretien accordé ce samedi à Canal+, Achraf Hakimi s’est prononcé sur la possibilité de réaliser un back-to-back avec le PSG en Ligue des Champions. A ce propos, le Marocain a répondu : « Les favoris de la nouvelle Ligue des Champions ? Non, je ne pense pas. On est fort mais je sais que beaucoup d’équipes qui ont recruté beaucoup de joueurs. On va rester concentré, faire notre chemin et on pensera à chaque match. Après, on va essayer de faire le back to back. Je vois quelle équipe capable de nous concurrencer ? Le Real Madrid, Barça, Liverpool qui a recruté beaucoup de joueurs. Il y aussi Manchester City. Mais on est prêt pour ça ».