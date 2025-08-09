Kylian Mbappé «déçu» à cause du PSG, la révélation de son pote !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Le 9 juillet dernier, en demi-finale de la Coupe du monde des clubs, le PSG avait humilité le Real Madrid (4-0). Pour Kylian Mbappé, les retrouvailles avec le club de la capitale n’ont ainsi pas été les meilleures. Et visiblement, à l’issue de cette claque, la déception était présente chez le nouveau numéro 10 du Real Madrid comme l’a révélé son ami au PSG, Achraf Hakimi.

Après avoir remporté la Ligue des Champions, le PSG souhaitait entrer un peu plus dans l’histoire en enchainant avec la Coupe du monde des clubs. Malheureusement, le club de la capitale a perdu en finale face à Chelsea. Avant de s’incliner face aux Blues, les joueurs de Luis Enrique avaient giflé le Real Madrid (4-0) en demi-finale. Un choc qui était très attendu et qui avait fait énormément parler puisqu’il marquait les retrouvailles entre le PSG et Kylian Mbappé. Muet, le Français n’a rien pu faire face au club qu’il avait quitté un an auparavant.

« On était mieux physiquement » Kylian Mbappé était d’ailleurs visiblement déçu de la tournure prise par ses retrouvailles avec le PSG. C’est ce qu’a révélé son ami Achraf Hakimi. En effet, interrogé par Canal+, le Marocain est revenu sur cette rencontre face au Real Madrid à la Coupe du monde des Clubs. Dans un premier temps, Hakimi a confié : « La dernière fois qu’on a joué le Real Madrid ? On était mieux physiquement. On était une meilleure équipe. On était mieux préparé. Après, on l’a montré sur le terrain ».