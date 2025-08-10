Chevalier - PSG : Le gros coup est déjà annoncé !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Âgé de 23 ans, Lucas Chevalier s’est engagé avec le PSG. Le gardien français, amené à devenir le nouveau numéro un à Paris, a effectué sa première séance d’entraînement collective ce samedi matin au Campus PSG. Ce dernier pourrait même être aligné d’entrée de jeu face à Tottenham mercredi prochain.

Depuis plusieurs mois, le PSG surveillait la situation de Lucas Chevalier. Auteur d’une belle saison avec le LOSC, le gardien français a été élu meilleur gardien de Ligue 1 lors de la cérémonie des trophées UNFP. En déboursant 40M€ (hors bonus), le club parisien s’est attaché les services de l’international Français.

Lucas Chevalier a démarré l’entraînement avec le PSG En effet, après avoir passé sa visite médicale vendredi, Lucas Chevalier s’est engagé jusqu’en juin 2030 en faveur des champions d’Europe. Alors que son arrivée devrait précipiter le départ de Gianluigi Donnarumma, le Français va devoir répondre présent dans les buts du PSG. Ce samedi matin, Lucas Chevalier a participé à sa première séance d’entraînement sous les ordres de Luis Enrique du côté du Campus PSG comme l’annonce le Parisien.