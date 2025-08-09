PSG : Luis Enrique boucle un transfert, la révélation surprenante !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Comme révélé par plusieurs médias, le PSG a bel et bien finalisé le transfert d’Illya Zabarnyi, et va débourser 66M€ (bonus compris) pour le défenseur de Bournemouth. Très prometteur, l’international Ukrainien a déjà échangé avec Luis Enrique il y a plusieurs mois, et a même été averti du fait que Marquinhos allait rester au club.

Le PSG va conclure deux gros transferts dans les prochaines heures. En effet, le club de la capitale a finalisé les arrivées de Lucas Chevalier et d’Illya Zabarnyi. Désireux de renforcer son secteur défensif cet été, Paris va donc pouvoir accueillir l’international Ukrainien, auteur d’une très belle saison du côté de Bournemouth.

Luis Enrique a échangé très tôt avec Zabarnyi Un transfert très attendu par Luis Enrique et par le PSG, qui a négocié durant de longues semaines avant de trouver un accord à hauteur de 66M€ pour conclure le deal. Quoi qu’il en soit, l’arrivée de Zabarnyi a été demandée par l’entraîneur espagnol. Comme le révèle l’Equipe ce samedi, Luis Enrique a échangé avec le joueur de 22 ans avant la fin de saison dernière, afin de lui présenter son projet de jeu, mais afin de vérifier également sa volonté de rejoindre le PSG.