OM-PSG : «Ça fait du mal», Rabiot vide son sac !

Amadou Diawara

Formé au PSG, Adrien Rabiot a signé à l'OM il y a près d'un an. Lors de son retour au Parc des Princes, l'international français a été pris en grippe par certains supporters parisiens. Alors que sa famille et lui ont été victimes d'insultes, Adrien Rabiot a avoué qu'il en avait souffert.

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec la Juventus, Adrien Rabiot s'est envolé vers Marseille il y a un an, et ce, pour parapher un bail de deux saisons avec l'OM. Et pourtant, le milieu de terrain de 30 ans a été formé au PSG. Furieux de voir Adrien Rabiot rejoindre le club ennemi, certains supporters parisiens s'en sont pris à lui au Parc des Princes. Lors de son retour à Paris le 16 mars dernier, Adrien Rabiot a été victime d'insultes, tout comme certains membres de sa famille. Lors d'un entretien accordé à la Provence, l'international français est revenu sur cette mauvaise expérience.

«On ne devrait pas insulter les familles des joueurs» « Il y a eu votre retour au Parc des Princes lors de PSG-OM. Quelques mois après, repensez-vous souvent aux messages insultants votre mère, votre père décédé, votre famille et vous ? Pas forcément, parce que ce n'est pas quelque chose auquel j'ai envie de penser. Mais, comme dans le message que j'avais passé alors, il faut redire que ces choses-là devraient être bannies dans les stades. On fait un beau sport. Les gens viennent en famille, avec des enfants, pour voir du spectacle et supporter l'équipe qu'ils aiment. On ne devrait pas insulter les familles des joueurs. Ça dépasse le cadre du football. Ce n'est pas ce qu'on veut voir. Comme je l'avais dis à l'époque, il faut prendre des mesures à ce sujet, parce que ça fait du mal », a pesté Adrien Rabiot, avant d'en rajouter une couche.