PSG : Il refuse une fortune pour signer !

Randal Kolo Muani a clairement affiché sa priorité pour ce mercato estival : rejoindre au plus vite la Juventus Turin. Après une saison convaincante en prêt sous le maillot bianconero, l’attaquant du PSG aurait trouvé un accord personnel avec le club piémontais jusqu’en 2030. Au passage, il a décliné des propositions aussi séduisantes.

Prêté la saison dernière à la Juventus, Randal Kolo Muani y a laissé une belle impression, contribuant à la solidité offensive du club avec ses buts et sa polyvalence. Cet été, l’attaquant veut capitaliser sur cette expérience réussie et souhaite poursuivre l’aventure en Serie A. D'autant qu'il ne rentre plus dans les plans de Luis Enrique au PSG.

Kolo Muani a choisi la Juve Selon le journaliste Nicolo Schira, il a déjà conclu un accord personnel avec la Vieille Dame, prévoyant un contrat longue durée jusqu’en 2030. Pour Kolo Muani, il s’agit de donner une continuité à un projet où il s’est rapidement intégré, tant sur le terrain que dans le vestiaire.