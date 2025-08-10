PSG : Il refuse une fortune pour signer !

Randal Kolo Muani a clairement affiché sa priorité pour ce mercato estival : rejoindre au plus vite la Juventus Turin. Après une saison convaincante en prêt sous le maillot bianconero, l’attaquant du PSG aurait trouvé un accord personnel avec le club piémontais jusqu’en 2030. Au passage, il a décliné des propositions aussi séduisantes.
Prêté la saison dernière à la Juventus, Randal Kolo Muani y a laissé une belle impression, contribuant à la solidité offensive du club avec ses buts et sa polyvalence. Cet été, l’attaquant veut capitaliser sur cette expérience réussie et souhaite poursuivre l’aventure en Serie A. D'autant qu'il ne rentre plus dans les plans de Luis Enrique au PSG.
Kolo Muani a choisi la Juve
Selon le journaliste Nicolo Schira, il a déjà conclu un accord personnel avec la Vieille Dame, prévoyant un contrat longue durée jusqu’en 2030. Pour Kolo Muani, il s’agit de donner une continuité à un projet où il s’est rapidement intégré, tant sur le terrain que dans le vestiaire.
L'Arabie Saoudite a tenté le coup
Ce choix fort s’est accompagné de décisions lourdes : Kolo Muani aurait repoussé une offre considérable d’un club saoudien, qui lui garantissait un contrat à plusieurs dizaines de millions d’euros. L’attaquant a également écarté les approches de deux clubs de Premier League, Tottenham et Newcastle, pourtant prêts à lui offrir un rôle majeur en attaque. Son objectif est clair : ne pas se disperser et privilégier un environnement qu’il connaît et apprécie.