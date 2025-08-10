Transferts : «Meilleur que Haaland», il choisit le PSG !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Révélation de la saison passée au PSG, Bradley Barcola s’impose comme l’un des jeunes talents les plus prometteurs d’Europe. Malgré quelques frustrations à l’automne et l’intérêt concret de grands clubs comme le Bayern Munich, l’ailier français n’envisage pas de quitter Paris cet été. Malgré son temps de jeu limité, il s'est démarqué selon Walid Acherchour.

Sous le maillot du PSG, Bradley Barcola n'a pas connu sa saison la plus faste la saison dernière. Le joueur de l'OL a été relégué par l'éclosion de Désiré Doué et l'arrivée de Khvicha Kvaratskhelia. Principale conséquence : son nom n'apparaît pas dans la liste des 30 nommés pour le Ballon d'Or, alors que neuf Parisiens y figurent. Une absence qui interpelle, d’autant que Marquinhos et Willian Pacho, deux autres cadres de la saison, sont également oubliés par le jury.

Une absence notable Cette mise à l’écart n’a pas manqué de faire réagir Walid Acherchour, qui a pris la défense du jeune attaquant. Selon le chroniqueur, Barcola a réalisé une meilleure saison que Vinicius Jr ou d'Erling Haaland. « Pacho est l’un des meilleurs défenseurs de la saison, je ne vois pas comment il ne peut pas être, il ne peut pas faire mieux. Barcola aurait mérité d’y être aussi, il fait une meilleure saison que Haaland. Je trouve qu’on surévalue aussi certains joueurs du Real comme Vinicius. Pour moi, il est là parce qu’il était deuxième la saison dernière » a-t-il confié sur RMC.