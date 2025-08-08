Transfert de Barcola : La manipulation révélée par le PSG !

Pierrick Levallet

Joueur important du PSG, Bradley Barcola n’est pourtant pas un titulaire indiscutable. L’international français attiserait ainsi les convoitises sur le mercato. L’ailier de 22 ans serait également sur les tablettes de Liverpool. Mais les Rouge-et-Bleu estimeraient qu’il ne s’agirait là que d’une supercherie dans le cadre du transfert d’Alexander Isak.

Le mercato s’emballe du côté du PSG. La formation parisienne est en train de finaliser les arrivées de Lucas Chevalier et d’Illya Zabarnyi. Mais les Rouge-et-Bleu vont également devoir gérer le cas Bradley Barcola. S’il est un joueur important de Luis Enrique, l’international français ne figure toutefois pas parmi les titulaires indiscutables de l’équipe.

Barcola a une touche avec Liverpool De ce fait, Bradley Barcola attiserait les convoitises sur le mercato. L’ailier de 22 ans aurait notamment tapé dans l’oeil de Liverpool, qui chercherait un remplaçant à Luis Diaz, parti au Bayern Munich. Mais le PSG estimerait qu’il ne s’agirait là que d’une supercherie dans le cadre d’un autre gros transfert cet été.