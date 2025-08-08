Transfert de Barcola : La manipulation révélée par le PSG !

Joueur important du PSG, Bradley Barcola n’est pourtant pas un titulaire indiscutable. L’international français attiserait ainsi les convoitises sur le mercato. L’ailier de 22 ans serait également sur les tablettes de Liverpool. Mais les Rouge-et-Bleu estimeraient qu’il ne s’agirait là que d’une supercherie dans le cadre du transfert d’Alexander Isak.
Le mercato s’emballe du côté du PSG. La formation parisienne est en train de finaliser les arrivées de Lucas Chevalier et d’Illya Zabarnyi. Mais les Rouge-et-Bleu vont également devoir gérer le cas Bradley Barcola. S’il est un joueur important de Luis Enrique, l’international français ne figure toutefois pas parmi les titulaires indiscutables de l’équipe.
Barcola a une touche avec Liverpool
De ce fait, Bradley Barcola attiserait les convoitises sur le mercato. L’ailier de 22 ans aurait notamment tapé dans l’oeil de Liverpool, qui chercherait un remplaçant à Luis Diaz, parti au Bayern Munich. Mais le PSG estimerait qu’il ne s’agirait là que d’une supercherie dans le cadre d’un autre gros transfert cet été.
Le PSG manipulé dans le cadre d'un autre gros transfert ?
D’après les informations de Sky Allemagne, Liverpool n’aurait toujours fait aucune offre au PSG pour Bradley Barcola. En interne, les Rouge-et-Bleu percevraient les rumeurs comme un écran de fumée lié à l’avancée des Reds pour Alexander Isak. Le club anglais voudrait faire bouger Newcastle de ses positions en simulant un intérêt pour Bradley Barcola, que le PSG ne souhaite pas vendre. Affaire à suivre...