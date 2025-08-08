Départ de Barcola : Le PSG attend son appel !

Champion d’Europe avec le PSG, Bradley Barcola (22 ans) a tout pour plaire et ce serait notamment le cas à Liverpool. Le virevoltant ailier, international français, serait une alternative de premier choix au dossier Alexander Isak chez le club de la Mersey. Néanmoins, le Paris Saint-Germain attendrait une communication publique.
Clap de fin pour Bradley Barcola au PSG ? Mercredi soir, L’Equipe publiait un papier dans lequel le quotidien sportif stipulait que Liverpool se pencherait sérieusement sur le cas Barcola. Et pour cause, les négociations avec Newcastle pour le transfert d’Alexander Isak sont particulièrement délicates et s’éternisent alors que le mercato estival fermera ses portes le 1er septembre prochain.
«Barcola est perçu une cible de rêve à Liverpool»
Si jamais un couac final était à déplorer pour les dirigeants de Liverpool avec le serial buteur suédois, les Reds pourraient se tourner vers Rodrygo Goes ou Bradley Barcola. Le journaliste Fabrizio Romano a confirmé la tendance sur sa chaîne YouTube. « Barcola est perçu une cible de rêve à Liverpool. Actuellement, Liverpool n’a pas encore pris contact avec les agents, n’a pas contacté le Paris Saint-Germain et n’a pas négocié avec Barcola, sans avoir fait d’offre pour Barcola. Soyons clairs, Isak demeure bien plus avancé comme deal et la priorité ».
«Le seul moyen pour que Barcola signe pour le PSG serait que le joueur annonce publiquement qu’il veut partir»
Cependant, le Paris Saint-Germain se montrerait catégorique en coulisses sur la question : pas de discussions avec Liverpool pour l’éventuel transfert de Bradley Barcola tant que ce dernier n’a pas communiqué de manière publique ses envies d’ailleurs. « Le PSG ne veut pas vendre Barcola. Le seul moyen pour que Barcola signe (ndlr à Liverpool) pour le PSG serait que le joueur annonce publiquement qu’il veut partir. C’est un scénario très lointain pour le moment, mais le joueur doit s’exposer parce que Nasser Al-Khelaïfi ne veut pas le vendre. Luis Enrique ne veut absolument pas le lâcher ».