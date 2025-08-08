Départ de Barcola : Le PSG attend son appel !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Champion d’Europe avec le PSG, Bradley Barcola (22 ans) a tout pour plaire et ce serait notamment le cas à Liverpool. Le virevoltant ailier, international français, serait une alternative de premier choix au dossier Alexander Isak chez le club de la Mersey. Néanmoins, le Paris Saint-Germain attendrait une communication publique.

Clap de fin pour Bradley Barcola au PSG ? Mercredi soir, L’Equipe publiait un papier dans lequel le quotidien sportif stipulait que Liverpool se pencherait sérieusement sur le cas Barcola. Et pour cause, les négociations avec Newcastle pour le transfert d’Alexander Isak sont particulièrement délicates et s’éternisent alors que le mercato estival fermera ses portes le 1er septembre prochain.

«Barcola est perçu une cible de rêve à Liverpool» Si jamais un couac final était à déplorer pour les dirigeants de Liverpool avec le serial buteur suédois, les Reds pourraient se tourner vers Rodrygo Goes ou Bradley Barcola. Le journaliste Fabrizio Romano a confirmé la tendance sur sa chaîne YouTube. « Barcola est perçu une cible de rêve à Liverpool. Actuellement, Liverpool n’a pas encore pris contact avec les agents, n’a pas contacté le Paris Saint-Germain et n’a pas négocié avec Barcola, sans avoir fait d’offre pour Barcola. Soyons clairs, Isak demeure bien plus avancé comme deal et la priorité ».