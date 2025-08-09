Barcola : Le transfert à 140M€ qui va régaler le PSG ?

Pierrick Levallet

Le mercato s’enflamme du côté du PSG. Alors qu’il est en train de finaliser les arrivées de Lucas Chevalier et Illya Zabarnyi, le club de la capitale voit également Bradley Barcola affoler le marché des transferts. Une grosse vente pourrait toutefois permettre aux Rouge-et-Bleu de voir l’un des prétendants de l’international français s’éloigner.

Le PSG est en train d’affoler le mercato. En l’espace de quelques heures, le club de la capitale a trouvé un accord avec le LOSC et Bournemouth pour les transferts de Lucas Chevalier et Illya Zabarnyi. Mais dans le même temps, les dirigeants parisiens doivent gérer le cas Bradley Barcola. Joueur important de Luis Enrique, l’international français attiserait les convoitises sur le marché.

Bradley Barcola plaît à Liverpool... Bradley Barcola figurerait notamment sur les tablettes de Liverpool. Les Reds chercheraient un nouvel ailier pour remplacer Luis Diaz, parti au Bayern Munich. Le profil du joueur de 22 ans plairait donc à la direction du club de Premier League. Mais pour le moment, Liverpool aurait fixé sa priorité sur un autre attaquant.