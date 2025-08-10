«Ne soyez pas triste» : Le transfert au PSG qui fait mal !

Certains supporters du LOSC voient d’un mauvais œil le transfert de Lucas Chevalier au Paris Saint-Germain pour 55 millions d’euros, faisant de lui le portier français le plus coûteux de l’histoire. De son côté, l’ancien joueur du club nordiste Ludovic Obraniak incite les Lillois à accepter ce départ vers le champion d’Europe en titre.
Joueur majeur du LOSC, Lucas Chevalier a décidé d’entamer un nouveau défi dans la capitale, en s’engageant pour les cinq prochaines saisons au PSG. Un transfert estimé à 55M€ bonus compris, permettant aux Dogues de renflouer leurs caisses. Mais pour une partie des supporters lillois, ce départ est vu d’un mauvais œil et contribue à faire perdurer la domination parisienne en Ligue 1. Un discours que n’entend pas Ludovic Obraniak.
« Il est devenu trop grand pour le club »
« Ne soyez pas triste, c’est dans l’ordre des choses… Il est devenu trop grand pour le club, estime sur X l’ancien joueur du LOSC, aujourd’hui consultant sur la chaîne L’Équipe. Il sera numéro 1 équipe de France dans très peu de temps ! Dans le jeu des chaises musicales Paris est sa meilleure option ! Souhaitez lui le meilleur et soyez fier ».
« Je passe à une étape supérieure »
« C’est clairement un nouveau cap dans ma carrière, avait réagi Lucas Chevalier après sa signature au PSG. Je passe à une étape supérieure, et c’était important pour moi de le faire maintenant. Je sentais que c’était le bon moment. Je pense que mes proches sont très fiers de moi. On se sent très, très bien depuis notre arrivée. Quand la meilleure équipe de l’année, peut-être même la meilleure équipe du monde à l’heure actuelle, vous appelle, c’est difficile de dire non. Il y a tout ici. C’est un club qui voulait la Champions League et qui l’a gagnée la saison dernière, parce qu’il l’a méritée. Le staff, les conditions d’entraînement, la direction... tout est au top du top. Je suis un joueur ambitieux, je sais que je peux accomplir de grandes choses. Et ici, à Paris, en restant en France après trois saisons bien menées à Lille, c’était le moment. Tout était réuni pour que je vienne. Dès que le Club est venu me voir, je savais que je voulais venir ici. »