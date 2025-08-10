«Ne soyez pas triste» : Le transfert au PSG qui fait mal !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Certains supporters du LOSC voient d’un mauvais œil le transfert de Lucas Chevalier au Paris Saint-Germain pour 55 millions d’euros, faisant de lui le portier français le plus coûteux de l’histoire. De son côté, l’ancien joueur du club nordiste Ludovic Obraniak incite les Lillois à accepter ce départ vers le champion d’Europe en titre.

Joueur majeur du LOSC, Lucas Chevalier a décidé d’entamer un nouveau défi dans la capitale, en s’engageant pour les cinq prochaines saisons au PSG. Un transfert estimé à 55M€ bonus compris, permettant aux Dogues de renflouer leurs caisses. Mais pour une partie des supporters lillois, ce départ est vu d’un mauvais œil et contribue à faire perdurer la domination parisienne en Ligue 1. Un discours que n’entend pas Ludovic Obraniak.

« Il est devenu trop grand pour le club » « Ne soyez pas triste, c’est dans l’ordre des choses… Il est devenu trop grand pour le club, estime sur X l’ancien joueur du LOSC, aujourd’hui consultant sur la chaîne L’Équipe. Il sera numéro 1 équipe de France dans très peu de temps ! Dans le jeu des chaises musicales Paris est sa meilleure option ! Souhaitez lui le meilleur et soyez fier ».