5M€ : Le transfert décidé par l’OM !

Comme l’a fait savoir Roberto De Zerbi samedi soir, L'Olympique de Marseille n’a pas terminé son mercato estival et envisage notamment de se séparer de plusieurs joueurs, dont le défenseur canadien Derek Cornelius, acquis pour 4M€ l'an dernier. Le club phocéen espère en tirer 5M€, mais serait prêt à accepter une offre légèrement inférieure.

Vainqueur d’Aston Villa (3-1) ce samedi soir pour son dernier match amical de l’été, à une semaine de la reprise de la Ligue 1, l’Olympique de Marseille est encore loin d’avoir fini son mercato. « D’autres joueurs arriveront et d’autres partiront. Ce qui m’importe le plus, c’est de ne pas adopter une attitude superficielle et de conserver la mentalité que nous avions l’an dernier, sans les baisses que nous avons connues », a confié Roberto De Zerbi.

Derek Cornelius vendu cet été ? Plusieurs joueurs pourraient être concernés par un départ, à l'instar d'Azzedine Ounahi et Faris Moumbagna, poussés vers la sortie, ou encore Jonathan Rowe, qui pourrait être vendu en cas d’offre avoisinant les 20 millions d’euros. Il en est de même pour Derek Cornelius.