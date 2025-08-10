Transfert - OM : Jackpot à 45M€, il balance en direct !

Amadou Diawara

L'OM de Pablo Longoria serait séduit par l'idée de vendre Jonathan Rowe pour une somme proche de 20M€ lors de ce mercato estival. D'après Kevin Diaz - présent dans l'émission l'After Foot ce samedi soir - le club phocéen doit à tout prix conserver l'attaquant anglais, qui pourrait rapporter jusqu'à 45M€ dans un an.

Arrivé il y a tout juste un an à l'OM, Jonathan Rowe pourrait déjà changer d'air. Malgré un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2029, l'attaquant anglais de 22 ans n'est plus en odeur de sainteté à Marseille. En effet, la direction de l'OM serait prête à vendre Jonathan Rowe lors de ce mercato estival, et ce, en cas d'offre à hauteur de 20M€.

Rowe - OM : L'énorme pari Présent dans l'émission l'After Foot ce samedi soir, Kevin Diaz a tranché pour l'avenir de Jonathan Rowe. Selon lui, l'OM ne doit en aucun cas vendre son numéro 17 lors de cette fenêtre de transferts. Si elles conservent Jonathan Rowe, les hautes sphères marseillaises vont pouvoir boucler une opération avoisinant les 45M€ lors du prochain mercato estival.