Transfert à 66M€, le PSG va les régaler !

Alexis Brunet

Après Lucas Chevalier, une autre recrue est en passe de s’engager avec le PSG. Pisté depuis plusieurs mois, Illya Zabarnyi va enfin signer son contrat avec le club de la capitale, qui va débourser 66M€ bonus compris pour l’arracher à Bournemouth. Dans cette opération, Paris va devoir payer une grosse somme à la formation anglaise, mais également une partie au Dynamo Kiev, un ancien club du défenseur central, au titre de la contribution de solidarité.

Après une saison exceptionnelle, le PSG a récemment repris le chemin de l’entraînement, avec en vue la Supercoupe d’Europe qui aura lieu le 13 août prochain à Udine contre Tottenham. Pour l’occasion, Lucas Chevalier aura de grandes chances de faire ses débuts avec le club de la capitale, lui qui s’est officiellement engagé avec Paris ce samedi, contre un chèque de 55M€ bonus compris.

Zabarnyi arrive à Paris En plus de Lucas Chevalier, le PSG pourra peut-être compter sur une autre recrue de choix contre Tottenham. En effet, après l’ancien Lillois, c’est Illya Zabarnyi qui va s’engager avec le club de la capitale. Paris était en négociations avec Bournemouth depuis des mois pour l’Ukrainien et le dossier a fini par se décanter ces derniers jours. Le joueur de 22 ans viendra offrir une concurrence féroce à Marquinhos, qui était jusqu’à là le seul spécialiste du poste d’axial droit dans l’effectif de Luis Enrique.