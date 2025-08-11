Transferts : Il annonce un gros coup à l’OM !

Facundo Medina fait partie des recrues estivales de l’Olympique de Marseille, qui s’est entendu avec le RC Lens pour le prêt payant du défenseur de 26 ans avec une option d’achat qui devrait atteindre la barre des 20 millions d’euros. Renato Civelli, ancien du club phocéen, se montre confiant concernant l’adaptation de l’international argentin.
L’Olympique de Marseille compte pour l’heure six renforts dans ce mercato estival, avec notamment l’arrivée de Facundo Medina en provenance du RC Lens. Le défenseur international de 26 ans (7 sélections) rejoint la longue liste des joueurs Argentins ayant porté le maillot phocéen, une association qui a parfois donné lieu à de belles histoires d’amour avec les supporters de l'OM, qui ont notamment savouré les passages de Gabriel Heinze (2009-2011), Lucho Gonzalez (2009-2012) ou encore Renato Civelli (2006-2009), confiant concernant l’aventure phocéenne de son compatriote.
Civelli n’a « pas de doute » pour Medina à l’OM
« Facundo a démontré à Lens qu'il s'était très bien adapté à la Ligue 1 et je n'ai pas de doute pour lui à Marseille, confie Civelli à L’Equipe. Ce sont deux publics, deux ambiances, qui se ressemblent un peu, avec une ampleur évidemment plus importante à Marseille, et j'espère qu'il arrivera à maîtriser son engagement ici (sourire) ».
« Cela rappelle beaucoup l'Argentine »
« Jouer devant 60 000 personnes, cette ferveur, ça reste spécial, poursuit l’ancien défenseur de l’OM et de l’OGC Nice dans les colonnes du quotidien sportif. Et il n'y a pas que les matches. Tous les jours, en ville, je le ressentais, même à Nice ensuite. Toute cette partie du Sud de la France, proche de l'Italie, est comme ça, et cela rappelle beaucoup l'Argentine. » Et d’ajouter : « Et toujours cette intégration facilitée, grâce au climat notamment. Facundo, ses premiers hivers dans le Nord ont dû être durs. À Marseille et dans le Sud, on s'habitue mieux. »