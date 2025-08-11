Transferts : Il annonce un gros coup à l’OM !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Facundo Medina fait partie des recrues estivales de l’Olympique de Marseille, qui s’est entendu avec le RC Lens pour le prêt payant du défenseur de 26 ans avec une option d’achat qui devrait atteindre la barre des 20 millions d’euros. Renato Civelli, ancien du club phocéen, se montre confiant concernant l’adaptation de l’international argentin.

L’Olympique de Marseille compte pour l’heure six renforts dans ce mercato estival, avec notamment l’arrivée de Facundo Medina en provenance du RC Lens. Le défenseur international de 26 ans (7 sélections) rejoint la longue liste des joueurs Argentins ayant porté le maillot phocéen, une association qui a parfois donné lieu à de belles histoires d’amour avec les supporters de l'OM, qui ont notamment savouré les passages de Gabriel Heinze (2009-2011), Lucho Gonzalez (2009-2012) ou encore Renato Civelli (2006-2009), confiant concernant l’aventure phocéenne de son compatriote.

Civelli n’a « pas de doute » pour Medina à l’OM « Facundo a démontré à Lens qu'il s'était très bien adapté à la Ligue 1 et je n'ai pas de doute pour lui à Marseille, confie Civelli à L’Equipe. Ce sont deux publics, deux ambiances, qui se ressemblent un peu, avec une ampleur évidemment plus importante à Marseille, et j'espère qu'il arrivera à maîtriser son engagement ici (sourire) ».