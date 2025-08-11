Le PSG n’en veut plus, il refuse son transfert !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ces dernières années, le PSG s'est beaucoup interrogé sur son gardien numéro un. L'année dernière, le club a recruté Matvey Safonov pour concurrencer Gianluigi Donnarumma. Le Russe a été plutôt performant pour sa première saison mais les dirigeants parisiens ont jeté leur dévolu sur Lucas Chevalier. Ils ont donc tenté de le faire partir mais Safonov se sent bien à Paris et veut rester pour l'instant.

Alors que le PSG vient d'accueillir Lucas Chevalier, Gianluigi Donnarumma est toujours là et une cohabitation semble s'installer. Forcément, il y a moins de place pour Matvey Safonov et le PSG a donc tenté de lui trouver une porte de sortie cet été. Mais tout n'est pas si simple car le Russe se plaît bien à Paris et il a refusé de partir.

Safonov a refusé de quitter Paris D'après les informations rapportées par L'Equipe, le PSG a proposé de nouvelles destinations à Matvey Safonov ces dernières semaines. Le Russe a tout de suite écarté l'idée d'un départ puisqu'il se plaît beaucoup à Paris. Son intégration s'est bien passée et il a appris les codes de sa nouvelle vie, parlant même un français très correct. Mais il pourrait tout de même finir par quitter la capitale.