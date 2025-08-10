Donnarumma - PSG : «Un miracle» annoncé ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le Paris Saint-Germain compte dans ses rangs l’un des joueurs les plus surveillés de la planète football en cette année 2025. Gianluigi Donnarumma, 26 ans, vient d’être nommé parmi les 30 candidats au Ballon d’Or. Dans un monde où les gardiens sont souvent relégués au second plan lors des récompenses individuelles, Donnarumma pourrait bien changer la donne.

À 26 ans, Gianluigi Donnarumma vit peut-être l’un des moments les plus importants de sa carrière. Fraîchement nommé parmi les 30 candidats au Ballon d’Or 2025, le gardien du PSG pourrait entrer dans une catégorie rarissime de joueurs. Seul Lev Yachine, légendaire portier soviétique, a réussi l’exploit de décrocher ce trophée tant convoité en 1963.

Un dernier trophée avant un départ ? Plus de soixante ans plus tard, Donnarumma se retrouve à la porte de cet exploit, fort d’une saison européenne mémorable où il a multiplié les arrêts décisifs. Si le PSG est allé jusqu’au bout de la Ligue des Champions, c’est en grande partie grâce à ses performances étincelantes face à Aston Villa et Arsenal, deux rencontres où il a littéralement sauvé les siens. Un constat que partage Paolo Ziliani. A en croire le journaliste, un «miracle» à la Yachine, n'est pas impossible.