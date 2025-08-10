Donnarumma - Chevalier : La décision radicale du PSG !

Pierrick Levallet

Donnarumma poussé vers la sortie par Chevalier au PSG ? Comme le rapporte AS, Lucas Chevalier devrait être le gardien titulaire du PSG sauf retournement de situation. Les champions d’Europe auraient pris leur décision. Cette dernière devrait d’ailleurs très certainement obliger Gianluigi Donnarumma à se trouver une porte de sortie dès cet été, sous peine de passer l’exercice 2025-2026 sur le banc.