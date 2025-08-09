Mercato : Le transfert «presque impossible» pour le PSG !

Alexis Brunet

Cet été, Bradley Barcola fait partie des joueurs du PSG qui sont très demandés. Le Français intéressait le Bayern Munich, mais c’est maintenant Liverpool qui tenterait sa chance. Toutefois, le transfert de l’attaquant serait presque impossible à réaliser pour les Reds, car Luis Enrique ne compte absolument pas se séparer de l’ancien Lyonnais.

Il y a deux ans, le PSG faisait un gros pari lors du mercato. Avide de jeunes joueurs français, le club de la capitale signait alors un chèque d’environ 50M€ à l’OL pour mettre la main sur Bradley Barcola. Pour sa première saison à Paris, l’attaquant s’était plutôt bien débrouillé et il a confirmé tout son talent lors de sa deuxième année sous les ordres de Luis Enrique.

Barcola est suivi par Liverpool Malgré le fait qu’il ne soit pas titulaire indiscutable, Bradley Barcola a cassé la baraque avec le PSG la saison dernière. Le Français a tout simplement inscrit 21 buts tout en délivrant 21 passes décisives. Des statistiques folles, qui ont attiré le Bayern Munich et plus récemment Liverpool.