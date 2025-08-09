Transfert de Chevalier : C'est déjà la panique au PSG ?

Avec l’arrivée très probable de Lucas Chevalier, le PSG va mettre la main sur l’un des gardiens les plus prometteurs d’Europe. Le club de la capitale assure l’avenir à ce poste, mais il devra toutefois faire attention. En effet, le Français revendique une certaine liberté de ton qui pourrait causer des problèmes au champion d’Europe.
L’ère Gianluigi Donnarumma touche à sa fin au PSG. Après quatre années dans les buts du club de la capitale, l’Italien s’apprête à être remplacé par Lucas Chevalier. Ce dernier se trouve déjà à Paris et il a passé sa visite médicale ainsi que signé son nouveau contrat. Il ne manque plus que l’officialisation pour rendre tout cela public.
Le PSG va devoir faire attention avec Lucas Chevalier
Avec Lucas Chevalier, le PSG s’offre un élément très prometteur, mais qu’il devra toutefois canaliser. Le journal L’Équipe insiste sur la liberté de ton que revendique le Français, mais qui pourrait ne pas faire les affaires du club de la capitale. En effet, chaque petite phrase peut prendre des proportions énormes chez le champion d’Europe et le futur ancien Lillois devra donc faire très attention.
Un nouvel international français au PSG
En mettant la main sur Lucas Chevalier, le PSG s’offre un jeune joueur, mais surtout un nouvel international français. Une information importante pour les dirigeants parisiens, qui cherchent à franciser l’effectif depuis quelque temps. Actuellement, Chevalier est le deuxième gardien des Bleus, juste derrière Mike Maignan, mais il n’a pas encore disputé le moindre match avec la bande de Didier Deschamps.