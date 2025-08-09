Transfert de Chevalier : C'est déjà la panique au PSG ?

Alexis Brunet

Avec l’arrivée très probable de Lucas Chevalier, le PSG va mettre la main sur l’un des gardiens les plus prometteurs d’Europe. Le club de la capitale assure l’avenir à ce poste, mais il devra toutefois faire attention. En effet, le Français revendique une certaine liberté de ton qui pourrait causer des problèmes au champion d’Europe.

L’ère Gianluigi Donnarumma touche à sa fin au PSG. Après quatre années dans les buts du club de la capitale, l’Italien s’apprête à être remplacé par Lucas Chevalier. Ce dernier se trouve déjà à Paris et il a passé sa visite médicale ainsi que signé son nouveau contrat. Il ne manque plus que l’officialisation pour rendre tout cela public.

Le PSG va devoir faire attention avec Lucas Chevalier Avec Lucas Chevalier, le PSG s’offre un élément très prometteur, mais qu’il devra toutefois canaliser. Le journal L’Équipe insiste sur la liberté de ton que revendique le Français, mais qui pourrait ne pas faire les affaires du club de la capitale. En effet, chaque petite phrase peut prendre des proportions énormes chez le champion d’Europe et le futur ancien Lillois devra donc faire très attention.