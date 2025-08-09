Mercato : Le PSG débloque un transfert à 40M€ !

Alexis Brunet

Le mercato du PSG s’accélère. Alors qu’aucune grosse arrivée n’était à signaler depuis l’ouverture du marché des transferts, le club de la capitale s’apprête à frapper fort et deux fois de suite. En effet, Lucas Chevalier, mais également Illya Zabarnyi sont tout proches de rejoindre l’effectif de Luis Enrique.

Accord à 66M€ pour Zabarnyi Pisté depuis des mois, Illya Zabarnyi va enfin pouvoir rejoindre le PSG, car Luis Campos a trouvé un accord avec Bournemouth. La formation anglaise va récolter un chèque de 66M€ bonus compris grâce à la vente de l’Ukrainien. Une grosse opération qui va d’ailleurs entraîner un autre gros transfert.