Mercato : Le PSG débloque un transfert à 40M€ !

Le mercato du PSG s’accélère. Alors qu’aucune grosse arrivée n’était à signaler depuis l’ouverture du marché des transferts, le club de la capitale s’apprête à frapper fort et deux fois de suite. En effet, Lucas Chevalier, mais également Illya Zabarnyi sont tout proches de rejoindre l’effectif de Luis Enrique.
Le mercato du PSG s’accélère. Alors qu’aucune grosse arrivée n’était à signaler depuis l’ouverture du marché des transferts, le club de la capitale s’apprête à frapper fort et deux fois de suite. En effet, Lucas Chevalier, mais également Illya Zabarnyi sont tout proches de rejoindre l’effectif de Luis Enrique.
Accord à 66M€ pour Zabarnyi
Pisté depuis des mois, Illya Zabarnyi va enfin pouvoir rejoindre le PSG, car Luis Campos a trouvé un accord avec Bournemouth. La formation anglaise va récolter un chèque de 66M€ bonus compris grâce à la vente de l’Ukrainien. Une grosse opération qui va d’ailleurs entraîner un autre gros transfert.
Diakité à Bournemouth pour 40M€
Avec la vente d’Illya Zabarnyi au PSG, Bournemouth se retrouve donc avec un trou en défense centrale et les Cherries se sont tournés vers la Ligue 1 pour le combler. D’après les informations de L’Équipe et de Foot Mercato, la formation de Premier League a trouvé un accord avec Lille pour le transfert de Bafodé Diakité. Le défenseur central du LOSC remplacera donc numériquement l’Ukrainien et il va coûter 40M€ à son nouveau club.