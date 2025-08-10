Le Paris FC veut boucler cinq transferts !

Amadou Diawara

Depuis le début du mercato estival, le Paris FC a recruté trois joueurs au total : Nhoa Sangui (Stade de Reims), Moses Simon (FC Nantes) et Otavio (FC Porto). Comme l'a annoncé Stéphane Gilli ce samedi, sa direction devrait lui offrir d'autres renforts d'ici la fin du marché. Plus précisément, le PFC voudrait s'attacher les services d'un gardien de but, d'un latéral droit, d'un milieu de terrain et de deux attaquants.

Grâce à sa deuxième place en Ligue 2, derrière le FC Lorient, le Paris FC est promu en Ligue 1. Avant de lancer sa saison 2025-2026, le dimanche 17 aout à Angers, le club présidé par Pierre Ferracci a officialisé trois arrivées : Nhoa Sangui (Stade de Reims), Moses Simon (FC Nantes) et Otavio (FC Porto).

Le PFC veut recruter un gardien, un défenseur... D'après Stéphane Gilli, interrogé après la victoire du Paris FC face au FC Nantes ce samedi (3-2), sa direction va lui offrir d'autres joueurs d'ici la fin du mercato estival. « L’avantage, c’est que comme il n’y a pas beaucoup de changements, nos principes de jeu sont connus, on les travaille depuis deux ans. Il y a aussi déjà des connexions entre Moses (Simon), Nhoa (Sangui) et Thibault (De Smet) à gauche. Mais on sait qu’on a encore besoin de renforts. Tout le monde travaille pour ça. On a des actionnaires qui sont là. Bien sûr on aurait tous aimé qu’ils arrivent plus vite, mais j’ai confiance. En attendant, je suis sûr que l’équipe qui va être alignée sera apte à débuter à Angers », a déclaré le coach du PFC dans des propos rapportés par Le Parisien.