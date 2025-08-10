Transfert de Greenwood : Il répond cash à l'OM !

Amadou Diawara

Malgré un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2029, Mason Greenwood pourrait quitter l'OM de Pablo Longoria lors de ce mercato estival. En effet, le nom de l'attaquant de 23 ans est annoncé avec insistance en Arabie Saoudite. D'après Kevin Diaz, l'OM doit à tout prix bloquer le départ de Mason Greenwood.

Lors du dernier mercato estival, l'OM de Pablo Longoria a bouclé la signature de Mason Greenwood. En effet, le club olympien a déboursé environ 26M€ pour faire plier la direction de Manchester United.

OM : Greenwood a la cote en Arabie Saoudite Arrivé il y a seulement un an à l'OM, Mason Greenwood pourrait claquer la porte du Vélodrome dès cet été. En effet, l'attaquant de 23 ans aurait la possibilité de migrer vers l'Arabie Saoudite. Présent dans l'émission l'After Foot ce samedi soir, Kevin Diaz a pris position sur l'avenir de Mason Greenwood. Selon le journaliste de RMC Sport, l'OM ne doit en aucun cas se séparer de son numéro 10 lors de ce mercato.