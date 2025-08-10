OM - Transfert de Greenwood : La vente à 100M€ validée !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Au terme d’une première saison réussie, Mason Greenwood a été déclaré intransférable par l’OM pour ce mercato estival. Pourtant, pour Thibaud Vézirian, le club phocéen devrait se poser les bonnes questions pour l’Anglais, surtout si une offre XXL venait à arriver. De quoi faire dire au journaliste qu’il n’hésiterait pas à se séparer de Greenwood, courtisé par l’Arabie Saoudite, si une offre de 100M€ arrive.

Pour le moment, Mason Greenwood est toujours un joueur de l’OM. Mais le sera-t-il encore à la clôture du mercato estival ? Alors que le club phocéen n’a pas l’intention de se séparer de l’Anglais, une offre impossible à refuser pourrait complètement tout relancer. Ces derniers jours, on a ainsi parlé d’un intérêt d’Al-Nassr, le club de Cristiano Ronaldo, pour Greenwood. Il a même été question d’une potentielle offre de 100M€ pour Greenwood. Et pour Thibaud Vézirian, à ce prix là, il ne faut pas hésiter : l’OM doit vendre son numéro 10.

« Greenwood, s’il y a une offre folle, doit partir » « Je sais que Greenwood à l’OM, c’est un chouchou, mais il ne défend pas. Greenwood, à un moment donné, huitième, quart, demie de Ligue des Champions, pour moi, ça ne sera plus son niveau car il a de la magie dans les pieds, mais dans une équipe à haut niveau, tout le monde doit défendre. Et Greenwood, je trouve qu’il est encore un peu dans l’ancien temps et ça agace De Zerbi. Par rapport à ça, je crois vraiment que Greenwood, s’il y a une offre folle, doit partir. Et avec sa bonne saison à l’OM, ça te fait le vendre encore plus cher. Je ne crois que même s’il réussit une très bonne prochaine saison, tu puisses le valoriser encore plus. Greenwood, pour moi, c’est l’été où l’OM peut en tirer très gros. Oui, il y a une partie pour Manchester United, mais en tireras plus à le vendre 80 ou 100M€ que si tu le vends 40M€. Ça te permet de racheter un ou deux très bons joueurs », a d’abord expliqué le journaliste sur Twitch.