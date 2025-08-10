Paris FC : Un buteur part au clash pour un transfert historique

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Mathis Abline, attaquant prometteur du FC Nantes, est au cœur d’un mercato animé. Sous contrat jusqu’en 2028, le joueur de 22 ans voit plusieurs clubs s’affronter pour le recruter. Parmi eux, le Paris FC se démarque avec une offre conséquente, prête à faire de ce transfert le plus cher de l’histoire du club. Mais Nantes reste ferme, alimentant un bras de fer intense.

Absent lors du match amical contre le Paris FC ce samedi (2-3), Matthis Abline était pourtant en tribune, officiellement en raison d’une gêne aux adducteurs contractée lors d’un entraînement. Cette explication, perçue comme diplomatique par certains au FC Nantes, traduit surtout l’agacement du joueur face aux spéculations incessantes sur son avenir.

Un accord tacite avec Nantes ? Meilleur buteur des Canaris la saison passée, Abline est très courtisé : l'OM a lancé les hostilités avec une offre à 15M€, suivie par le LOSC et Sunderland. Puis le Paris FC a surpris tout le monde en proposant 20M€ plus 5M€ de bonus, une offre refusée par le FC Nantes qui prend son temps pour répondre, estimant que le timing est normal dans un marché aussi tendu. Alors que le club se sent en position de force financièrement, la volonté d’Abline de changer d’air provoque un bras de fer. La formation entraînée par Luis Castro compte sur lui pour renforcer l’effectif, mais le joueur estime que le moment est venu de saisir une nouvelle opportunité.