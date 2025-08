Paris FC : Transfert au FC Barcelone, c'est confirmé !

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le Paris FC poursuit son mercato ambitieux pour préparer son retour en Ligue 1, enchaînant les signatures avec Moses Simon, Nhoa Shangui ou encore Otavio. Après avoir trouvé un accord avec la Real Sociedad pour Hamari Traoré, le club explore d’autres pistes pour renforcer son couloir droit. Et celle menant à Hector Fort (FC Barcelone) prend de l’épaisseur.

À seulement 19 ans, Hector Fort est l’un des espoirs les plus prometteurs du FC Barcelone. Mais bloqué par Jules Koundé, le latéral droit pourrait aller chercher du temps de jeu ailleurs. D’après L’Équipe et RMC Sport, le Paris FC suit de près sa situation et serait prêt à passer à l’action si l’option Hamari Traoré (Real Sociedad) venait à échouer. Du côté du Barça, la porte n’est pas fermée.