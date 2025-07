Le Paris FC veut frapper fort : Un coup à la FC Barcelone annoncé !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Sous l'impulsion de la famille Arnault, le Paris FC vise à marquer les esprits en Ligue 1, non seulement grâce à ses transferts, mais aussi par une stratégie inspirée du FC Barcelone, centrée sur la formation. Pierre Ferracci mise sur le potentiel des jeunes talents parisiens pour bâtir un club compétitif.

Désormais sous la houlette de la famille Arnault, le Paris FC devrait apparaître comme l’une des nouvelles formations importantes de Ligue 1, capable de jolis coups sur le marché des transferts. Le club a déjà mis la main sur un joueur bien connu du championnat en la personne de Moses Simon (ex-FC Nantes) et lorgne notamment Benjamin André, le capitaine du LOSC. Mais si le recrutement s’annonce décisif, Pierre Ferracci n’en oublie pas la formation, l’une de ses priorités.

Le PFC veut exploiter « le potentiel de la région parisienne » Interrogé par Marca, le président du PFC a rappelé son ambition de miser sur les jeunes pousses parisiennes « C'est un club qui est basé sur la formation de jeunes joueurs. Notre objectif est de faire en sorte que la colonne vertébrale du club soit issue du centre de formation. En fait, nous voulons que les jeunes Parisiens contribuent au club et l'emmènent le plus loin possible », confie Pierre Ferracci, qui assume sa différence avec le PSG : « Nous achetons peut-être moins de grands joueurs que le PSG, ce qui est aussi un modèle tout à fait respectable, mais nous voulons suivre une voie légèrement différente, en exploitant davantage le potentiel de la région parisienne et en amenant les jeunes joueurs jusqu'à l'équipe première, comme le font certains clubs en Espagne ou en Italie. »