Un attaquant au Paris FC : le «transfert important» qui s’annonce !

Le Paris FC compte deux recrues jusqu’à présent, avec les arrivées de Moses Simon (ex-FC Nantes) et Noah Sangui (ex-Reims). Le président Pierre Ferracci a confirmé que d’autres renforts étaient attendus, notamment en attaque. Ce qui devrait obliger le promu à lâcher un gros chèque pour parvenir à ses fins.

Le mercato estival du Paris FC est plus lent qu’attendu. Alors que de nombreux noms ont été évoqués depuis la montée en Ligue 1 de l’autre club de la capitale, seuls deux renforts ont signé jusqu’à présent : l’ailier Moses Simon (ex-FC Nantes) et le défenseur Noah Sangui (ex-Reims). « Cela avance un peu moins vite car les sujets sont difficiles et on n’est pas les seuls d’ailleurs. Mais nous avons un plan de recrutement qui porte sur 7 à 8 joueurs et certains dossiers se décanteront au mois d’août, a reconnu Pierre Ferracci, président du PFC. L’objectif est d’avoir 4 à 5 recrues à la fin juillet dans notre effectif. »

« Les attaquants font l’objet de transfert important » Le Paris FC va notamment mettre la main sur un avant-centre, ce qui risque de coûter cher. Le président Ferracci en a conscience. « C’est évident que ce sont des denrées très rares donc les prix montent. C’est une réalité qu’on a connu même en Ligue 2. Quand on veut Jean-Philippe Krasso, qui a été très utile pour assurer cette montée, c’est évident que ça coûte plus cher. Les attaquants font l’objet de transfert important. Ça renvoie à des enjeux financiers assez lourds », a-t-il confié dans un entretien accordés à RMC.