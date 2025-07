PSG : C’est terminé pour cette star à 85M€ ?

Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Plus considéré à sa juste valeur du côté du Real Madrid, Rodrygo serait enclin à un départ cet été. Plusieurs clubs comme le PSG, Liverpool, Manchester City, et Arsenal seraient présents dans ce gros dossier qui pourrait rapporter 85M€ aux Merengue. Mais alors que Luis Diaz devrait quitter Liverpool, les Reds pourraient passer à l’attaque prochainement. Explication.

Liverpool va passer à l'action ?

Du côté de Liverpool en revanche, on pourrait rapidement prendre les devants. Très actif sur le marché, le club anglais pourrait prochainement perdre Luis Diaz. Ce vendredi, Sky Germany révèle ainsi que l’ailier colombien avait prévenu ses dirigeants de ses envies de départs cet été. Le joueur de 28 ans aimerait changer d’air, et l’a fait savoir. Si le FC Barcelone reste attentif, Luis Diaz lui, aimerait rejoindre le Bayern Munich, qui cherche à recruter un ailier gauche cet été. En cas de vente de ce dernier, nul doute que Liverpool lui cherchera rapidement un remplaçant, et pourrait donc sérieusement se positionner dans le dossier Rodrygo. Affaire à suivre de près pour le PSG et pour les clubs intéressés...