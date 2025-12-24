Rupture avec Mbappé, l'annonce officielle !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Kylian Mbappé ne pourra plus combiner avec Endrick avant la rentrée des classes 2026/2027. C'est en effet la décision prise par le Real Madrid qui a envoyé le jeune buteur brésilien en prêt à l'OL. Noël est donc « en avance » comme l'a affirmé la nouvelle recrue lyonnaise.

Xabi Alonso n'a pas vraiment compté sur Endrick depuis le coup d'envoi de la saison, ce qui n'a fait qu'alimenter les rumeurs de départ en prêt de l'attaquant brésilien de 19 ans, désireux de prendre part à la Coupe du monde avec la Seleçao gérée par Carlo Ancelotti à l'issue de la saison. Malgré quelques rebondissements, le feuilleton Endrick a bien connu le dénouement escompté.

L'OL fait un cadeau de Noël «en avance» à ses supporters Ce mardi 23 décembre, à quelques heures du réveillon de Noël, l'Olympique Lyonnais a publié une vidéo sur ses réseaux sociaux avec la révélation d'un nouveau numéro 9 pour la seconde partie de saison : Endrick. Le principal intéressé a fait passer le message suivant en français à la fan base des Gones. « Noël est en avance ».