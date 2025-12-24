Rupture avec Mbappé, l'annonce officielle !

Kylian Mbappé ne pourra plus combiner avec Endrick avant la rentrée des classes 2026/2027. C'est en effet la décision prise par le Real Madrid qui a envoyé le jeune buteur brésilien en prêt à l'OL. Noël est donc « en avance » comme l'a affirmé la nouvelle recrue lyonnaise.
Xabi Alonso n'a pas vraiment compté sur Endrick depuis le coup d'envoi de la saison, ce qui n'a fait qu'alimenter les rumeurs de départ en prêt de l'attaquant brésilien de 19 ans, désireux de prendre part à la Coupe du monde avec la Seleçao gérée par Carlo Ancelotti à l'issue de la saison. Malgré quelques rebondissements, le feuilleton Endrick a bien connu le dénouement escompté.
L'OL fait un cadeau de Noël «en avance» à ses supporters
Ce mardi 23 décembre, à quelques heures du réveillon de Noël, l'Olympique Lyonnais a publié une vidéo sur ses réseaux sociaux avec la révélation d'un nouveau numéro 9 pour la seconde partie de saison : Endrick. Le principal intéressé a fait passer le message suivant en français à la fan base des Gones. « Noël est en avance ».
Le Real Madrid officialise le prêt d'Endrick à l'OL
En parallèle, le Real Madrid a publié un communiqué sur l'opération convenue avec l'OL concernant le prêt d'Endrick à l'équipe de Paulo Fonseca jusqu'à ce que le rideau tombe sur la saison actuelle. « Le Real Madrid et l'Olympique Lyonnais ont conclu un accord pour le prêt du joueur Endrick jusqu'à la fin de la saison, soit le 30 juin 2026 ». La rupture temporaire avec Kylian Mbappé est donc scellée.