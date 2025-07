Mercato - PSG : Un gros transfert annoncé à l’étranger !

Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cet été, le PSG devrait chercher à se séparer des éléments n’entrant plus dans les plans de Luis Enrique. Clairement moins utilisé en seconde partie de saison, Kang-In Lee est potentiellement candidat à un départ. Et à en croire les dernières révélations de la presse turque, Fenerbahçe serait prêt à l’accueillir.

Le mercato du PSG est pour l’instant très discret. Tout juste en vacances, le club parisien n’a pour le moment effectué que très peu d’opérations sur le marché des transferts. Pour le moment, Paris est surtout focalisé sur des départs, et notamment sur ceux de certains joueurs n’entrant plus dans les plans de Luis Enrique .

Kang-In Lee vers la Turquie ?

Et cela tombe bien, puisque Kang-In Lee dispose de prétendants pour cet été. Si Naples a été cité, ce serait désormais le Fenerbahçe qui ferait les yeux doux au joueur né en 2001. A en croire les dernières révélations du média turc Hurryiet, le club turc, en plus de Milan Skriniar et de Marco Asensio, serait prêt à recruter le numéro 19 du PSG. Affaire à suivre...