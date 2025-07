Il dit oui à l'OM, un grand attaquant arrive !

Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Toujours en quête d'un renfort au poste d'avant-centre afin de concurrencer Amine Gouiri, qui sera absent durant la CAN cet hiver, l'OM fait le forcing afin d'obtenir la signature de Pierre-Emerick Aubameyang qui vient de résilier son contrat avec Al-Qadsiah. Et visiblement l'attaquant gabonais aurait déjà donné son aval pour son retour à Marseille !

Après avoir bien avancé pour renforcer son secteur défensif, l' OM veut désormais recruter en attaque. Pablo Longoria souhaite notamment offrir à Roberto De Zerbi un nouvel avant-centre afin d'offrir une véritable concurrence à Amine Gouiri qui disputera la CAN avec l'Algérie cet hiver. Dans cette optique, le club phocéen tente de convaincre Pierre-Emerick Aubameyang de revenir un an après son départ en Arabie Saoudite.

Aubameyang valide sa signature à l'OM

Il faut dire que l'ancien buteur d'Arsenal et de Chelsea vient de résilier son bail avec Al-Qadsiah et se retrouve donc libre de tout contrat. L'OM négocie donc pour le rapatrier et d'après les informations de Foot Mercato, Pierre-Emerick Aubameyang a confié à Pablo Longoria qu'il souhaitait bel et bien signer à l'OM dans les prochaines semaines.