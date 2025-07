Feuilleton terminé : Une star s’annonce du PSG !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Longtemps annoncé sur le départ ces dernières semaines alors que son temps de jeu au PSG a considérablement fondu, Lucas Hernandez a fait une annonce très cash sur son avenir : l'ancien défenseur du Bayern Munich ne changera pas d'air cet été et restera un joueur du PSG la saison prochaine malgré son statut de remplaçant.

Au moment de son recrutement au PSG pour 45M€ à l'été 2023, Lucas Hernandez suscitait logiquement un bel engouement. Il faut dire que l'ancien défenseur du Bayern Munich, qui a notamment été sacré champion du Monde en 2018 avec l'équipe de France, était considéré comme un joueur de gros calibre. Mais toujours miné par ses pépins physiques ainsi qu'une lourde concurrence dans le secteur défensif du PSG, Lucas Hernandez fait désormais figure de remplaçant de luxe.

Hernandez sur le départ ? Les dernières informations parues dans la presse faisaient d'ailleurs état d'une envie de départ du PSG dès cet été pour Hernandez, et ce malgré un contrat qui court jusqu'en 2028. Mais l'ancien joueur de l'Atlético de Madrid et du Bayern Munich est monté au créneau jeudi soir dans un poste sur son compte Instagram, et il assure qu'il portera toujours les couleurs du PSG la saison prochaine en dénonçant les fake news à son sujet.