Signature à 20M€ : La déclaration d’amour au PSG !

Le PSG n’a toujours pas bouclé la moindre recrue en ce mercato d’été. Tout juste en vacances après la finale de la Coupe du monde des clubs perdue contre Chelsea dimanche dernier (3-0), le Paris Saint-Germain aurait une belle carte valorisée à 20M€ à jouer avec Enzo Millot. Soit le montant de la clause libératoire du milieu de terrain de 23 ans de Stuttgart, amoureux du champion d’Europe.

Enzo Millot a fêté son 23ème anniversaire jeudi. L’occasion pour TMW et ParisTeam de remémorer son amour envers le PSG. Le natif du Chesnay, ville des Yvelines, a déjà clamé haut et fort ce que représente le Paris Saint-Germain à ses yeux et notamment à l’occasion du match de saison régulière en Ligue des champions entre le club parisien et le VfB Stuttgart en janvier dernier (4-1). « C’est un match très spécial pour moi ».