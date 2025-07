Mercato - PSG : Un crack s’annonce à Paris la saison prochaine !

Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Buteur en finale de la Ligue des Champions en mai dernier avec le PSG, Senny Mayulu a été l'une des sensations de cette deuxième partie de saison avec son club formateur. Et alors qu'il est question d'une prolongation de contrat pour le jeune milieu de terrain, Mayulu a fait une annonce très claire sur son avenir en indiquant qu'il serait encore au PSG la saison prochaine.

Actuellement engagé jusqu'en 2027 avec le PSG , Senny Mayulu (19 ans) est l'un des titis parisiens les plus prometteurs du moment au sein du club de la capitale. Le jeune milieu de terrain compte d'ailleurs 34 apparitions au total cette saison en équipe première du PSG , avec 3 passes décisives et 6 buts au compteur, dont un légendaire inscrit le 31 mai dernier en finale de la Ligue des Champions, contre l' Inter Milan (5-0).

« Rendez-vous la saison prochaine »

Jeudi soir, via une publication sur son compte Instagram, Senny Mayulu a vendu la mèche pour son avenir en indiquant clairement qu'il serait au PSG la saison prochaine : « C’était une année incroyable et les images repassent en boucle... Merci pour tout PSG et merci aux supporters ! Rendez-vous la saison prochaine pour rêver plus grand », a écrit le jeune crack de 19 ans.