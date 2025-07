Transfert à 40M€, le gros loupé pour l’OM ?

Après avoir démarré son mercato estival en trombe, l’OM connait aujourd’hui des complications sur ses différents dossiers. C’est notamment le cas avec Igor Paixao, ailier gauche brésilien du Feyenoord. Alors que le club phocéen en aurait fait sa priorité, un accord peine à être trouvé notamment pour des raisons financières. Une situation qui pourrait alors profiter à la concurrence. Paixao sera-t-il une grosse perte pour l’OM en cas d’échec ?

Avec CJ Egan-Riley, Facundo Medina et Angel Gomes, l’OM s’est donc renforcé en défense et au milieu de terrain pour le moment. Désormais, le club phocéen concentre ses efforts sur l’attaque de Roberto De Zerbi. Tandis que le retour de Pierre-Emerick Aubameyang est encore loin d’être fait, Marseille peine également à trouver chaussure à son pied pour l’ailier gauche et celui qui sera le pendant de Mason Greenwood. L’OM a visiblement flashé sur Igor Paixao. Le Brésilien est toujours aujourd’hui au Feyenoord et un départ semble encore loin de se profiler…