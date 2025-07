Mercato : Il refuse du lourd pour signer à l’OM !

Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En plus de renforcer le groupe de Roberto De Zerbi, notamment en vue de la Ligue des Champions, l’OM prépare également l’avenir. En effet, cet été, le club phocéen n’hésite pas à recruter de jeunes joueurs en devenir. C’est ainsi que Pladi N’Zinga Pambani doit arriver à Marseille en provenance de Montpellier… après avoir recalé différentes propositions.

A l’occasion de ce mercato estival, la réserve de l’OM se renforce également. Dernièrement, le club phocéen avait officialisé les signature de Fodé Camara et Félix Bienck en provenance de l’ASSE et du Paris FC. Une liste à laquelle on va pouvoir ajouter Pladi N’Zinga Pambani. Agé de 18 ans, le défenseur central va débarquer à Marseille après avoir évolué précédemment du côté de Montpellier.