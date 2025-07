Mercato : Le prochain buteur de l’OM a signé !

Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A la recherche d’un buteur pour épauler Amine Gouiri, l’OM s’est activé ces derniers jours pour le possible retour de Pierre-Emerick Aubameyang. Mais avant de revoir le Gabonais à Marseille, il fallait d’abord que ce dernier se libère du club saoudien d’Al-Qadsiah. Et c’est désormais confirmé, Aubameyang a signé la rupture de son contrat. De quoi donc le rapprocher de l’OM ?

Pour le moment, l’OM a acté 3 recrues lors de ce mercato estival. Un total qui ne va toutefois pas en rester là. En effet, dans les jours et semaines à venir, Roberto De Zerbi va accueillir de nouveaux joueurs. A commencer par Pierre-Emerick Aubameyang ? Parti de l’OM il y a un an pour l’Arabie Saoudite, le Gabonais se rapprocherait toujours plus d’un retour sous le maillot du club phocéen.