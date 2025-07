Transfert à l'OM : L'offre qui va tout changer ?

Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'Olympique de Marseille est prêt à miser sur Timothy Weah. C'est du moins ce qu'on peut tirer du point effectué par la Gazzetta dello Sport ce jeudi. Les échanges avec la Juventus pour le prêt avec obligation d'achat de l'international américain seraient cependant susceptibles de rouvrir le dossier Leonardo Balerdi.

Après Angel Gomes, CJ Egan-Riley et Facundo Medina, place à Timothy Weah à l'OM ? Né à New York et formé au PSG, le fils de George Weah a déjà bien voyagé depuis le début de sa carrière. L'attaquant latéral de 25 ans a connu le Celtic Glasgow, le LOSC et à présent la Juventus depuis ses premiers pas au Paris Saint-Germain.