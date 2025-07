Mis à la porte, il boucle un transfert pour l'OM ?

Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Après avoir été critiqué dans la presse par Medhi Benatia en raison d'un manque d'investissement de sa part sur la fin de son aventure à l'OM, Jonathan Clauss rebondissait à l'OGC Nice l'été dernier. Désormais, le club marseillais songerait sérieusement à accueillir Timothy Weah à Marseille pour combler le vide laissé par l'international français qui pourrait indirectement donner un coup de main.

A l'été 2024, Jonathan Clauss quittait l' Olympique de Marseille après seulement deux saisons passées au sein du club phocéen. Un départ qui se concrétisait seulement quelques semaines après cette sortie lourde de sens de Medhi Benatia , à l'époque conseiller sportif de l 'OM . « On a bien noté que depuis quelques mois, il ne jouait pas à son niveau. On a surtout noté des problèmes comportementaux avec le coach. Il faut savoir qu’il a été reçu plusieurs fois dans les bureaux ».

Benatia regrettait à l'hiver 2024 un manque d'implication de Jonathan Clauss

« On n’a pas décidé un matin de sortir un international français, un des meilleurs joueurs de l’équipe. On attend beaucoup au niveau de la rigueur et de la discipline, surtout pour un joueur de son niveau ». Voici la manière dont Medhi Benatia concluait sa prise de parole au sujet de Jonathan Clauss. L'international français n'a pas fait de vieux os à l'OM puisqu'il rejoignait l'OGC Nice à l'ouverture du mercato estival. Un an plus tard, il pourrait s'avérer être d'une belle aide à l'Olympique de Marseille.