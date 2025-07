Pour 1M€, l’OM boucle le transfert d’un international français !

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ancien gardien de but de l’Olympique de Marseille, Cédric Carrasso s’est confié sur les moments marquants de sa carrière, à l’occasion d’un podcast. Il est notamment revenu sur son départ de l’OM en 2008, après un prêt à Guingamp. À l’époque, le club phocéen l’avait laissé filer à Toulouse contre une modeste indemnité de transfert.

Passé par plusieurs clubs de Ligue 1 et brièvement par l’ équipe de France , Cédric Carrasso s’est longuement confié dans le podcast des gardiens sur les moments clés de sa carrière. L’ancien gardien de l’ OM est notamment revenu sur son départ du club phocéen en 2008, une décision charnière qu’il ne regrette pas.

« Les retombées sont parfois difficiles. »

Formé à l'OM, Carrasso a connu les exigences d’un club aussi passionné qu’instable. « Marseille est un club où tu peux faire le yoyo sans arrêt. Quand tu es un jeune, le détachement et le dévouement à ce club doivent être entiers. Et tu ne dois rien prendre pour acquis, parce que tout le monde t’enflamme et les retombées sont parfois difficiles. » a confié l'homme âgé aujourd'hui de 42 ans. Après un prêt à Guingamp, l’OM décide de le laisser partir pour une indemnité modeste.