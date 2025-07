OM : Un joueur crache sur l’arbitre, il est remplacé !

En avril 2005, un geste polémique de Fabien Barthez allait bouleverser la hiérarchie des gardiens à l’OM. Suspendu six mois pour avoir craché sur un arbitre, le champion du monde 1998 laissait alors sa place à un jeune espoir du club : Cédric Carrasso. Vingt ans plus tard, ce dernier revient sur cet épisode marquant qui a lancé sa carrière.

Carrasso évoque son parcours à l'OM

« Il était prévu que je signe espoirs au club. Finalement, un club écossais me voulait absolument. Et la seule protection, c'était de me faire signer professionnel. Je me retrouve donc dans la machine infernale de l’OM. J’avais besoin de m’aguerrir, et on me dit que si je trouve un prêt, j’y vais. J’ai vécu une année incroyable parce que, humainement et sportivement, j’ai appris plein de choses. Crystal Palace voulait me garder, mais l’OM me voulait absolument » a-t-il confié.