L’OM lâche une offre de folie sur le mercato !

Annoncé comme l’une des grandes priorités du mercato estival de l’OM, Igor Paixão continue d’agiter les coulisses du club phocéen. Séduits par le profil explosif de l’ailier brésilien, les dirigeants marseillais sont passés à l’offensive. Après une première offre insuffisante, une nouvelle proposition, nettement revalorisée, a été transmise au Feyenoord Rotterdam

L’OM semble déterminé à s’offrir les services d’Igor Paixão cet été. L’ailier brésilien du Feyenoord Rotterdam, ciblé comme une priorité par les dirigeants olympiens, fait l’objet d’un intérêt de plus en plus pressant. Après une première approche jugée insuffisante par le club néerlandais, l’OM serait revenu à la charge avec une proposition bien plus convaincante, preuve que le profil du joueur de 24 ans fait l’unanimité en interne.