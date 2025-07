Mercato - OM : Sa signature est annulée, «je suis content»

Arrivé à l’OM en 2022 en provenance du Mali, Soumaila Traoré ne portera pas le maillot marseillais cette saison. Le défenseur de 20 ans a été prêté à Versailles pour la deuxième année d’affilée. Pourtant, comme il le révèle, un départ vers Montpellier, pensionnaire de Ligue 2, était tout proche de se concrétiser.

« J’ai été à Montpellier et j’ai même passé la visite médicale. C’est après qu’ils ont constaté que j’avais un peu mal au genou et à l’épaule. Ils ont effectué l’IRM pour mieux diagnostiquer, et le résultat a montré que mon genou n’était pas totalement guéri. Ils m’ont alors dit qu’ils ont été confrontés à d’énormes problèmes de genoux la saison dernière et qu’ils ne veulent donc pas prendre de risque avec moi. C’est pourquoi, je n’ai finalement plus signé à Montpellier », a confié le jeune défenseur à Africa Foot.

Traoré arrive en terrain conquis

Ce contretemps n’a pas pour autant freiné son envie de jouer et de rebondir rapidement. Et c’est à Versailles, en National 1, que Traoré va tenter de se relancer. Un club qu’il connaît bien, lui qui y avait déjà été prêté la saison dernière. « Avant même de partir à Montpellier, le FC Versailles me voulait déjà. Depuis mon premier prêt la saison dernière, les dirigeants du club ont voulu que je reste. En effet, il voulait renouveler mon prêt avec l’Olympique de Marseille où je suis encore sous contrat. Je suis donc content de revenir au sein de ce club, qui est devenu comme une famille. Maintenant, il faut me remettre au travail pour pouvoir être prêt dès la reprise de la nouvelle saison en National 1. Mon objectif n’est autre que de faire une saison pleine avec le FC Versailles, afin de pouvoir me relancer. Je dois alors me battre pour avoir plus de temps de jeu et aider l’équipe à réaliser la meilleure des saisons en National 1 » a déclaré Traoré.