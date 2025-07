Une star à l'OM : La discussion secrète fuite !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Entre l'OM et Pierre-Emerick Aubameyang, l'idylle a brusquement été interrompue par un pont d'or saoudien à l'été 2024. Et ce, bien que Roberto De Zerbi souhaitait conserver l'attaquant gabonais dès sa nomination. Il se pourrait que l'entraîneur de l'Olympique de Marseille voit son souhait être exaucé un an plus tard.

Cela fait seulement un an que Pierre-Emerick Aubameyang a quitté l'OM pour Al-Qadsiah en Arabie saoudite. Mais il se pourrait que l'homme aux 30 buts pendant la saison 2023/2024 fasse déjà son retour à l'Olympique de Marseille. C'est en effet l'un des dossiers chauds sur lesquels Medhi Benatia travaillerait d'arrache-pied ces dernières heures.

Rupture de contrat pour Aubameyang ? Si l'on se fie aux informations de Foot Mercato et d'autres médias français, le directeur du football de l'OM aurait à cœur de rapatrier Pierre-Emerick Aubameyang dans la cité phocéenne. Et ce, alors que la résiliation de son contrat courant jusqu'en juin 2026 à Al-Qadsiah soit de plus en plus concrète les heures passant.