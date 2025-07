Un attaquant vedette à l’OM, De Zerbi valide !

Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, l'OM cherchera à recruter un nouvel élément offensif afin de concurrencer Amine Gouiri. Et c'est ainsi qu'a surgi l'opportunité Pierre-Emerick Aubameyang qui pourrait être libéré de sa dernière année de contrat par Al-Qadisiya. Un profil qui aurait déjà convaincu Roberto De Zerbi. Le technicien italien aurait effectivement validé le grand retour du Gabonais à l'OM.

Après avoir recruté deux défenseurs (CJ Egan-Riley et Facundo Medina), ainsi qu'un milieu de terrain (Angel Gomes), l'OM souhaite désormais attirer un nouvel attaquant. Et pour cause, le club phocéen espère trouver un concurrent à Amine Gouiri, sachant que Faris Moumbagna ne semble plus entrer dans les plans de Roberto De Zerbi.